Eine Runde weiter: Alexander Zverev gewinnt das Achtelfinale der Cincinnati Open und zieht ins Viertelfinale ein.

Cincinnati (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev ist ins Viertelfinale der Cincinnati Open eingezogen. Auf dem Weg zu den US Open besiegte der 27 Jahre alte Hamburger bei dem ATP-Turnier in den USA den Spanier Pablo Carreño Busta in zwei knappen Sätzen mit 7:5, 7:6 (8:6).

Aufgrund starker Regenfälle startete das Match mehr als eine Stunde später als angesetzt. Zverev zeigt sich damit wenige Wochen vor dem Start der US Open in besserer Form. Zuletzt hatte der Tennisprofi über gesundheitliche Probleme geklagt.

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal schied Zverev am vergangenen Sonntag im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda aus. Der gebürtige Hamburger hustete immer wieder zwischen den Ballwechseln und gab an manchmal keine Luft zu bekommen.

Schon nach seiner Viertelfinalniederlage bei den Olympischen Spielen in Paris gegen den Italiener Lorenzo Musetti hatte Zverev berichtet, viel schneller als sonst müde zu werden, längere Pausen zu brauchen und manchmal «vier Bälle» zu sehen, die auf ihn zukommen.