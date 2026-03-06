Cristiano Ronaldo fällt wegen einer Muskelverletzung aus und reist zur Behandlung nach Spanien. Trainer Jesus erklärt, wie lange der Top-Torschütze von Al Nassr fehlen wird.

Riad (dpa) - Fußball-Altstar Cristiano Ronaldo hat den saudi-arabischen Club Al Nassr FC nach Angaben von Trainer Jorge Jesus vorübergehend verlassen, um sich in Spanien am Oberschenkel behandeln zu lassen. «Ronaldo hat sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen, und nach der Untersuchung war klar, dass er Ruhe und eine Behandlung braucht. Deshalb haben wir beschlossen, ihn nach Spanien zu schicken, wie wir es in dieser Saison bereits mit Ayman Yahya, Iñigo Martinez und Sami Al-Najei getan haben», sagte Coach Jesus auf einer Pressekonferenz.

Ronaldo wettbewerbsübergreifend bester Torschütze bei Al Nassr

Bereits zuvor hatte der Tabellenführer der Saudi Pro League die Verletzung des Portugiesen bestätigt und erklärt, der 41-Jährige habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Jesus erklärte nun, dass Ronaldo die nächsten beiden Spiele verpassen werde. Daher habe man dem Offensivspieler, der mit 22 Toren in 26 Einsätzen wettbewerbsübergreifend Al Nassrs bester Torschütze ist, die Abreise in Richtung Madrid gestattet.

Al Nassr trifft in der Liga am Samstag auf Neom SC. Ursprünglich sollte der Club anschließend im zweitwichtigsten Kontinentalwettbewerb Asiens am Mittwoch gegen Al-Wasl spielen. Diese Partie wurde aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten jedoch abgesagt.