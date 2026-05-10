Drama in London: Erst trifft Arsenal spät, dann entscheidet der Videobeweis über den Sieg – und der Club von Kai Havertz darf weiter vom großen Coup träumen.

London (dpa) - Tabellenführer FC Arsenal und Kai Havertz haben mit einem Zittersieg den Vorsprung auf Verfolger Manchester City in der englischen Premier League wieder ausgebaut. Der Champions-League-Finalist gewann das Londoner Duell bei West Ham United mit 1:0 (0:0) und darf bei nur noch zwei ausstehenden eigenen Ligaspielen vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen.

Arsenal liegt nun wieder fünf Punkte vor Man City und hat eine Partie mehr als das Team von Trainer Pep Guardiola absolviert.

Arsenal profitiert von Videobeweis

Leandro Trossard erzielte in der 83. Minute mit einem Schuss aus 13 Metern den entscheidenden Treffer für die Gunners. Der eingewechselte deutsche Fußball-Nationalspieler Havertz hüpfte im Strafraum entscheidend aus der Flugbahn des Balls. In der Nachspielzeit jubelte West Ham über den vermeintlichen Ausgleich. Doch beim Treffer von Callum Wilson wurde Arsenals Torwart David Raya behindert - der Schiedsrichter entschied nach Videobeweis auf Foulspiel.

Im Finale der Königsklasse trifft das Team von Trainer Mikel Arteta am 30. Mai in Budapest auf Bayern Münchens Bezwinger Paris Saint-Germain.