Fußball Zicai fällt aus – DFB-Coach Wück setzt nun doch auf Mühlhaus

Larissa Mühlhaus
Bei Larissa Mühlhaus dürfte die Freude groß sein: Die Bremerin ist für den DFB-Kader nachnominiert worden. (Archivbild)

Die Bremerin Larissa Mühlhaus ist nun doch bei der Fußball-Nationalelf dabei. Weil Cora Zicai ausfällt, darf die Offensivspielerin gegen Österreich auf weitere Länderspiel-Einsätze hoffen.

Frankfurt/Main (dpa) - Neuentdeckung Larissa Mühlhaus ist nun doch Teil des DFB-Kaders für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich. Fußball-Bundestrainer Christian Wück nominierte die 23 Jahre alte Offensivspielerin von Werder Bremen nach, wie der Verband mitteilte. Mühlhaus rückt für Cora Zicai ins 23-köpfige Aufgebot. Die 21-jährige Wolfsburgerin fällt wegen muskulärer Probleme für die Partien am 14. April in Nürnberg sowie vier Tage später in Ried aus.

Mühlhaus hatte bei ihrem Länderspiel-Debüt vor gut einem Monat gegen Slowenien (5:0) auf Anhieb überzeugt und direkt getroffen. «Sie hat Talent, sie hat vieles richtig gemacht, sie hat sich selbst belohnt», hatte Wück damals gelobt, für die Österreich-Spiele aber zunächst keinen Kaderplatz für Mühlhaus freigemacht.

21.000 Tickets für Hinspiel verkauft

Sein Team versammelt Wück ab Dienstag zur Vorbereitung in Herzogenaurach. Für das Hinspiel gegen den punktlosen Gruppenletzten hat der DFB nach eigenen Angaben bislang 21.000 Tickets verkauft.

Nach dem Auftakterfolg gegen Slowenien und dem 4:0 in Norwegen führt die DFB-Elf die Ausscheidungsgruppe auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien an. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das nächste große Turnier.

Cora Zicai
Steht dem DFB-Team gegen Österreich nicht zur Verfügung: Cora Zicai vom VfL Wolfsburg. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück
Bundestrainer Christian Wück hat das Aufgebot für die nächsten Spiele in der WM-Qualifikation benannt. (Archivbild)

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