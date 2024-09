Dinamo Zagreb tritt als krasser Außenseiter in München an. «Wir wissen, wie mächtig Bayern ist», sagt Trainer Jakirovic. Trotzdem glaubt er an ein «wunderschönes Spiel».

München (dpa) - Dinamo Zagrebs Trainer Sergej Jakirovic hat bei der Analyse des FC Bayern «leider zu wenig Schwächen» bei den Münchnern entdeckt. Das gestand der 47-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln vor der großen sportlichen Herausforderung für den kroatischen Fußball-Serienmeister am Dienstag (21.00 Uhr/ DAZN) in der Allianz Arena.

«Wir wissen, wie mächtig Bayern ist. Es ist ein Riesengegner mit sehr viel Qualität», sagte Jakirovic in der Pressekonferenz am Vorabend des Königsklassen-Starts. Trotzdem sprach der Coach des krassen Außenseiters von einem «wunderschönen Spiel» und betonte, «dass unsere Motivation nicht endet mit der Qualifikation für die Champions League». Sein Team dürfe sich nicht verstecken, müsse in Ballbesitz mutig sein und bei den Kontern zuschlagen.

Auf Kane «fokussieren»

Ein besonderer Fokus der Gäste wird Bayern-Torjäger Harry Kane gelten, der zuletzt in der Bundesliga beim Münchner 6:1 in Kiel dreimal traf. «Er hat alle Freiheiten im Bayern-Spiel. Wir müssen uns sehr auf ihn fokussieren, in dem Zwischenräumen und besonders im Strafraum», sagte Jakirovic.

Angesprochen auf das 0:5 von Dinamo in München vor neun Jahren in der Champions-League-Gruppenphase sagte der Coach: «Ich habe das Spiel damals gesehen. Wir werden versuchen, den Bayern das Spielen diesmal schwerzumachen.»