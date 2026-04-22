Fußball Yamal trifft und verletzt sich: Barça hält Vorsprung

FC Barcelona - Celta Vigo
Yamal trifft zum 1:0 für den FC Barcelona.

Neun Punkte Vorsprung hat der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft. Das 1:0 gegen Celta Vigo kommt aber zu einem womöglich teuren Preis.

Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona ist der spanischen Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gekommen, muss aber womöglich eine Verletzung von Starspieler Lamine Yamal verkraften. Gegen Celta Vigo gewann das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick durch einen von Yamal verwandelten Elfmeter 1:0 (1:0). Statt zu Jubeln legte sich der 18-Jährige nach dem Treffer in der 40. Minute aber noch im Strafraum auf den Boden und verschwand kurz darauf direkt in den Katakomben. Die Nummer zehn des FC Barcelonas war zuvor selbst gefoult worden.

FC Barcelona - Celta Vigo
Nach dem Treffer legte sich Yamal auf den Boden und wurde ausgewechselt.

Die Partie dauerte länger als gewöhnlich, weil es laut Medienberichten unmittelbar nach dem Tor zu einem medizinischen Notfall auf der Tribüne des Camp Nou gekommen war. Etwa 20 Minuten dauerte es, bis das Duell nach dem Treffer wieder angepfiffen wurde. Durch den Sieg vergrößerte Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid wieder auf neun Punkte.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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