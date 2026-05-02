Hollywood-Glamour reicht nicht: Wrexham verpasst die englischen Aufstiegs-Playoffs, dafür kehrt ein Traditionsclub nach ganz oben zurück.

London (dpa) - Der FC Wrexham muss auch in der kommenden Saison in England in der zweitklassigen Championship spielen. Der walisische Club, der durch seine Eigentümer aus Hollywood im Rampenlicht steht, kam am letzten Spieltag daheim nur zu einem 2:2 gegen den FC Middlesbrough. Als Tabellen-Siebter verpasste Wrexham damit die Playoffs für den Aufstieg in die Premier League. Hull City zog durch ein 2:1 gegen Norwich City noch an Wrexham vorbei auf Rang sechs.

Nach Coventry City sicherte sich auch Ipswich Town durch ein 3:0 gegen die Queens Park Rangers die direkte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. In den Playoffs spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull.

Wrexham verpasst vierten Aufstieg in Serie

Seit der Übernahme durch die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob Mac - ehemals McElhenney - ging es für Wrexham fast stetig bergauf. Als bislang einziger Profi-Fußballclub auf der Insel stieg man dreimal nacheinander auf - von der fünftklassigen National League bis in die Championship. Diese Serie ist nun gerissen.

Der sportliche Erfolg des Vereins ist eng verknüpft mit der Doku-Serie «Welcome to Wrexham». Reynolds und Mac ließen schon vor der Übernahme die Kameras mitlaufen und dokumentierten alles. In Deutschland sind die bisher fünf Staffeln beim Streamingdienst Disney+ zu sehen.

Wrexham rüstet sich trotz des sportlichen Rückschlages bereits für die Premier League und investiert gezielt in Infrastruktur. Das Stadion, der Racecourse Ground mit aktuell 13.500 Plätzen, wird vergrößert. Bis zum Sommer soll die neue Tribüne fertig sein.