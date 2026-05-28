Fußball Woltemade als Comic-Held mit falschem Namen

Nick Woltemade
Nick Woltemade jubelt über ein Tor im DFB-Trikot (Archivbild).

Stürmer Nick Woltemade wird kurz vor der WM zur Comicfigur in Entenhausen – im Micky-Maus-Magazin heißt er allerdings nicht wie sein eigentliches Idol.

Herzogenaurach (dpa) - Für Nick Woltemade geht es nicht nur mit der Fußball-Nationalmannschaft nach Amerika, sondern auch nach Entenhausen - als Comicfigur. Kurz vor der WM taucht der Stürmer als «Woltemessi» in einem Micky-Maus-Magazin auf. Die Story trägt den passenden Namen «Dribbling ins Glück», wie die Egmont Verlagsgesellschaft mitteilte.

Die an den 24-Jährigen von Newcastle United angelehnte Zeichentrickfigur trägt den Namen «Woltemessi». Streng genommen hätte sie aber wohl besser «Wolteneymar» heißen müssen. Sein Idol in Kindertagen «war eigentlich immer Neymar», sagte Woltemade in einem DFB-Video bei einem Sponsorentermin.

Bundestrainer-Spruch zur modischen Hose

Mit seiner Optik ist der ehemalige Angreifer des VfB Stuttgart immer für Gesprächswert gut. Oftmals wurde er zuletzt wegen seiner Lockenpracht mit dem jungen Rudi Völler verglichen. Bei der Ankunft im Teamquartier in Herzogenaurach begrüßte ihn Julian Nagelsmann mit einem Kommentar zu seiner modischen Hose: «Geile Buxe», sagte der Bundestrainer.

Nick Woltemade
DFB-Stürmer Nick Woltemade ist erstmals bei einem großen Turnier dabei. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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