Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im DFB-Pokal auswärts auf Hertha BSC, Meister FC Bayern reist zum SC Sand. In Mönchengladbach kommt es zum rheinischen Derby.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg reisen in der zweiten Runde des DFB-Pokals in die Hauptstadt. Wie die Auslosung ergab, trifft der Titelverteidiger auf Regionalligist Hertha BSC. Vorjahresfinalist und Meister FC Bayern will beim Zweitligisten SC Sand den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Ausgetragen wird die zweite Runde zwischen dem 7. und 11. September. Das Endspiel findet am 1. Mai 2025 in Köln statt.

Zu einem rheinischen Derby kommt es zwischen Zweitligist Borussia Mönchengladbach und dem eine Liga höher angesiedelten 1. FC Köln. Eine kurze Anreise hat auch Bundesliga-Rückkehrer Turbine Potsdam. Die Brandenburgerinnen treten bei Regionalligist Viktoria Berlin an. Gelost wurde in zwei regionale Gruppen (Nord und Süd).

Für die Achtelfinalpartien ist der Zeitraum zwischen dem 22. und 24. November vorgesehen. Das Viertelfinale folgt vom 11. bis 13. Februar, ehe es für die verbleibenden vier Teams am 22. und 23. März 2025 um den Einzug ins Finale geht.