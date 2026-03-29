Fußball Wolfsburger Fußballerinnen patzen gegen Union Berlin

Wolfsburgs Sportchef Ralf Kellermann und Trainer Stephan Lerch
Sportchef Ralf Kellermann (li.) und Trainer Stephan Lerch: Wolfsburg enttäuscht gegen Union. (Archivbild)

Wolfsburg lässt die Bayern-Frauen immer weiter davonziehen. Der Königsklassen-Viertelfinalist spielt nur remis gegen einen Aufsteiger - am Ende muss sogar eine Feldspielerin zwischen die Pfosten.

Wolfsburg (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga wieder Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Stephan Lerch kam nur zu einem mühevollen 3:3 (1:1) gegen den 1. FC Union Berlin. Damit baute Titelverteidiger FC Bayern seinen Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spielen auf 13 Zähler aus und steht dicht vor dem erneuten Triumph.

Generalprobe für Lyon verpatzt

Die Münchnerinnen hatten am Samstag ein 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg vorgelegt. Vor 3.517 Zuschauern vermasselten die Wolfsburgerinnen ohne die verletzte frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp ihre Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Donnerstag (21.00 Uhr) bei Olympique Lyon. Das Hinspiel hatten die VfL-Frauen mit 1:0 gewonnen.

Union ging durch Hannah Euerlings (43. Minute) in Führung. Nationalspielerin Janina Minge glich durch einen Volleyschuss kurz darauf zum 1:1 (45.+1) aus. Ein Eigentor von Camilla Küver, die erst vergangene Woche ihren Vertrag beim VfL verlängert hatte, durch eine missglückte Rückgabe führte zum 1:2 (62.).

Jenny Hipp (78.) baute den Vorsprung für das Gästeteam noch aus, ehe Küver auf der anderen Seite auf 2:3 verkürzte (84.). DFB-Torhüterin Stina Johannes sah in der 87. Minute auch noch die Rote Karte wegen einer Notbremse. Da Wolfsburg bereits fünfmal ausgewechselt hatte, musste Minge für die verbleibenden Minuten ins Tor. Judit Pujols gelang aber noch der späte Ausgleich (90.+5).

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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