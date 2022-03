Wolfsburg (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben erneut das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Titelverteidigerinnen gewannen das Viertelfinal-Spiel gegen den SC Sand mit 7:0 (2:0).

Die Bundesliga-Partie zwischen beiden Teams musste in den vergangenen Wochen zweimal coronabedingt verlegt werden. Dominique Janssen (13. Minute/Handelfmeter) und Felicitas Rauch (14.) brachten den VfL schon in der ersten Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Nach der Pause trafen Joelle Smits (63./66.), Rebecka Blomqvist (69./85.) und Joelle Wedemeyer (90.+1). Die Wolfsburgerinnen gewannen den DFB-Pokal zuletzt sieben Mal in Serie.