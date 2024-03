Der VfL Wolfsburg muss die Partie gegen den Dauerkonkurrenten Bayern München ohne eine seiner Topspielerinnen angehen.

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg muss bei der schweren Aufgabe im Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer FC Bayern München ohne Nationalspielerin Alexandra Popp auskommen. Die Offensivspielerin hatte sich vergangene Woche beim 1:2 in Hoffenheim am Knie verletzt.

«Natürlich haben wir da alles probiert und trotzdem wollen wir keine Dummheiten machen», sagte Trainer Tommy Stroot. Dagegen kehrt die polnische Angreiferin Ewa Pajor zurück.

Die Wolfsburgerinnen empfangen am Samstag (17.45 Uhr/ARD und MagentaSport) den Dauerrivalen. Bei einem Sieg könnten die Münchnerinnen den Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen. Damit könnte sich der Titelverteidiger bei dann noch fünf anstehenden Spieltagen in aussichtsreiche Position für die zweite Meisterschaft in Serie bringen.