Wolfsburg (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich im Rückspiel mit 2:0 (2:0) gegen den norwegischen Club Lilleström SK Kvinner durch.

Ina Gausdal per Eigentor in der 43. Minute und Ingrid Syrstad Engen (45.) erzielten am Mittwochnachmittag die Tore für den VfL. Die Wolfsburgerinnen hatten bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden. Wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand die Auswärtspartie im ungarischen Györ statt.

Die Viertelfinal-Begegnungen werden am Freitag in Nyon ausgelost. Die Hinspiele sind für den 23. und 24. März geplant, die Rückspiele für den 31. März und 1. April 2021.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-766513/3