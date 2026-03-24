Starker Auftritt gegen Lyon: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kämpfen sich im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse mit Leidenschaft zum Sieg. Für die Französinnen ist es die erste Saisonpleite.

Wolfsburg (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben dank einer starken Teamleistung ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League gewahrt. Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich zu Hause im Viertelfinal-Hinspiel gegen die favorisierten Französinnen von Olympique Lyon mit 1:0 (1:0) durch. Lineth Beerensteyn (14. Minute) sorgte in der Volkswagen-Arena mit einem abgefälschten Schuss für den entscheidenden Treffer und die erste Saisonniederlage Lyons.

«Wir hatten einen guten Plan, der aufgegangen ist», sagte die zur besten Spielerin der Partie gewählte Vivien Endemann beim Streamingdienst Disney+. Das 1:0 sei zwar ein gefährliches Ergebnis für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. «Aber wir wollen den Schwung mitnehmen und an unsere Leistung anknüpfen.»

Starke Abwehr sichert Erfolg

Sollten die Wölfinnen das Weiterkommen schaffen, könnte ihre verletzt fehlende Stürmerin Alexandra Popp so noch Spiele in der Königsklasse bekommen. Die 34-Jährige, die nach der Saison zum Regionalligisten Borussia Dortmund wechselt, fehlt auch aber im zweiten Duell in Lyon.

Der Gastgeberinnen zeigten in der ersten Halbzeit eine ganz starke Leistung. Sie hatten die besseren Chancen und gingen mit einer verdienten Führung in die Pause. Lyon mit der Ex-Wolfsburgerin Jule Brand machte nach dem Wiederanpfiff deutlich mehr Druck. In der 59. Minute hatte Wolfsburg bei einem Pfostenschuss von Lyon Glück. Doch der VfL verteidigte mit viel Leidenschaft - und ließ keine großen Aktionen der Favoritinnen mehr zu.

«Wir sind sehr glücklich mit diesem Ergebnis. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft», sagte Lerch. «Das war der erste Schritt, wir werden auch dort versuchen, mutig aufzutreten.»