Meisterschale, Bierduschen, Rathausbalkon - der FC Bayern feiert intensiv seine Rekordsaison in der Bundesliga. Einen vergesslichen Moment lächelt Trainer Vincent Kompany locker weg.

München (dpa) - Vor der großen Meisterparty auf dem Rathausbalkon benötigte Vincent Kompany die Hilfe seiner Ehefrau Carla. «Auf einmal waren wir hier und es hat die Meisterschale gefehlt - und dann habe ich mich erinnert, die ist bei mir zu Hause», gestand der lachende Münchner Erfolgstrainer nach der Feier vor Tausenden auf dem Marienplatz. «Meine Frau hat sie zurückgebracht.» Die Schale habe «in der Küche oder so» gelegen, berichtete Kompany.

Kapitän Manuel Neuer zeigte sich beim Abschluss des Party-Marathons schließlich pünktlich und als Erster mit dem guten Stück auf dem Rathausbalkon. Vor einem rot-weißen Fahnenmeer heizte der scheidende Leon Goretzka mit einem Double-Versprechen die Stimmung weiter an.

Stars nach kurzer Nacht mit Sonnenbrillen

«Wir hatten, glaube ich, alle dieses Jahr das Gefühl, dass wir die Champions League gewinnen können. Das tut richtig weh, aber in einer Woche haben wir noch ein Spiel und da werden wir noch mal richtig Gas geben», rief Goretzka dem Anhang zu. Nach einer kurzen Nacht trugen einige Stars Sonnenbrillen, als sie traditionell in Tracht auf dem Balkon sangen und tanzten.

Leon Goretzka (m) will sich mit dem Double verabschieden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Beim Party-Marathon im Stadion, auf dem Nockherberg und schließlich noch auf dem Münchner Rathausbalkon mochte Kompany seinen Meisterspielern kein Limit setzen. Auch der Trainer zeigte sich nach der Rekord-Meisterschaft mit sagenhaften 122 Toren und am Tag nach der Abschlussgala beim 5:1 gegen den 1. FC Köln in prächtiger Partylaune - aber als Feierbiest wollte sich Kompany nicht selbst titulieren. «Feierbiest? Nein, bin ich nicht, wenn wir ein Ranking machen», wehrte der 40 Jahre alte Belgier ab.

Hoeneß frohlockt: Besser geht's nicht

Aber ein «Sechser mit Zusatzzahl», als den ihn Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Rathaus rühmte. «Wir gehören im Moment zu den fünf besten Mannschaften der Welt, und wer hätte das vor der Saison gedacht?», sagte Hoeneß in Richtung von «ein paar Superexperten». «Ich sage noch einmal, besser geht's nicht.» Daran änderte für ihn auch das knappe Halbfinal-Aus gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in der Champions League nichts.

Kompany hat dem Münchner Starensemble neben einem rasanten Spielstil eben auch vermittelt, wie sehr sie auch wiederkehrende Erfolge nach harter Arbeit über ein gesamtes Jahr genießen sollen. Kompany übernimmt dabei gern die Rolle des Animateurs, «damit es anfängt. Ich bin dann ein bisschen früher im Bett als die anderen.»

Manuel Neuer brachte die Schale auf den Balkon. Foto: Sven Hoppe/dpa

«Ab Montag den Knopf wieder umdrehen»

Der inzwischen legendäre Porzellan-Kakadu als Glücksbringer war auch jetzt wieder dabei. Nach dem Meistertitel 2025 will der inzwischen landauf, landab bewunderte Trainer Kompany in seinem zweiten Bayern-Jahr nach dem knapp verpassten Champions-League-Endspiel unbedingt das Double gewinnen. «Möge der Kakadu mit Euch und Ihnen sein», wünschte der neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) dem FC Bayern einen erfolgreichen Berlin-Trip.

Meisterfeier schön und gut. Aber am kommenden Samstag soll bei der lang ersehnten Rückkehr nach Berlin im Finale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart die 35. Meisterschaft mit dem 21. DFB-Pokalgewinn abgerundet werden.

Zum 35. Mal deutscher Meister: Die Bayern feiern im rot-weißen Konfetti-Regen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Torschützenkönig Kane will den deutschen Cup

«Es war eine fantastische Bundesliga-Saison. Und nun wollen wir noch den deutschen Cup», tönte Harry Kane. Der 32 Jahre alte Engländer wurde mit 36 Treffern auch in seinem dritten Bundesligajahr wieder Torschützenkönig. «Es ist eine Auszeichnung für all die harte Arbeit. Danke auch an die Kollegen», sagte King Kane mit der Torjäger-Kanone des Fachmagazins «Kicker» in der Hand.

Kane präsentierte sich bei der munteren Torgala gegen Köln in der Allianz Arena in Bestform fürs Pokalfinale. Der Goalgetter schnürte seinen elften Bundesliga-Dreierpack. Er traf volley zum 1:0, per Freistoß zum 2:0 und mit einem Distanzschuss zum 4:1. Den Rest besorgten Tom Bischof und der vor dem Anpfiff gemeinsam mit Nationalspieler Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro von den Bayern-Bossen verabschiedete Leihspieler Nicolas Jackson.

Bayern-Trainer Vincent Kompany bekommt eine Bierdusche von Abwehrspieler Dayot Upamecano. Foto: Tom Weller/dpa

Wadenprobleme stoppen Neuer

«Es war eine Rekord-Saison», schwärmte Kane über das Offensiv-Feuerwerk, das die Kompany-Bayern an vielen der 34 Spieltage ablieferten. «Wann immer du bei Bayern München Rekorde brichst, bedeutet es, dass du etwas Spezielles geschafft hast», sagte Anführer und Vorarbeiter Kane. «Die Latte liegt jetzt sehr hoch», sagte Kompany bereits in der Vorausschau auf die Spielzeit 2026/27.

Vom ersten bis zum letzten Spieltag war der Rekordmeister in dieser Saison Tabellenführer. 89 Punkte holte das Team, 16 mehr als Borussia Dortmund auf Platz zwei. «Wir haben die Liga dominiert», sagte Neuer, der wegen eines Schmerzes in der Wade nach einer Stunde das Tor räumte. Wegen Wadenproblemen muss er erstmal kürzertreten.

Neuers Wade: Kein Risiko

«Das ist so, dass man kein Risiko eingehen möchte», sagte Neuer nach der Balkon-Party. Vielleicht auch mit Blick auf die WM, für die ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann womöglich doch nominieren will. «Wenn Manuel das will, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Dann würde ich mich sehr freuen, und zwar für Deutschland, dass er dahinfährt», sagte Hoeneß. «Weil er der Beste ist.»