Der brasilianische Stürmerstar Neymar ist noch immer der teuerste Fußballer der Welt. Seine WM-Chancen sind jetzt aber noch einmal deutlich gesunken.

Rio de Janeiro (dpa) - Die Fußball-WM wird in diesem Jahr wahrscheinlich ohne Brasiliens Stürmerstar Neymar stattfinden. Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den noch immer teuersten Spieler der Welt nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März.

Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Und Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der 34-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Seitdem fand Neymar nie mehr zu alter Form zurück. Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC ließ ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Ancelotti lässt Rest-Hoffnung

«Neymar kann zur WM fahren - wenn er 100 Prozent fit ist», sagte Ancelotti bei der Bekanntgabe seines Kaders. «Ich habe ihn nicht berufen, weil er nicht bei 100 Prozent ist. Und wir brauchen Spieler, die auf ihrem besten Level sind. Neymar muss weiter arbeiten, spielen, seine Qualitäten und eine gute physische Verfassung zeigen.»

Im brasilianischen Angriff hat der italienische Startrainer auch ohne Neymar und den verletzten Real-Madrid-Star Rodrygo (Kreuzbandriss) noch viele Alternativen: Auf der USA-Reise setzt Ancelotti unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), den ehemaligen RB-Leipzig- und Hertha-BSC-Stürmer Matheus Cunha (Manchester United) sowie auf den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford).