Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz liebäugelt nach dem Comeback nach ihrer Babypause mit einer Teilnahme an der WM im Sommer in Australien und Neuseeland.

London (dpa) - «Die Weltmeisterschaft wird sicher ein Thema werden, dafür will ich mich bei Chelsea bestmöglich präsentieren und mich wieder empfehlen», sagte die 28-Jährige dem Nachrichtenportal «t-online» und ergänzte: «Der Fokus jetzt liegt aber auf meinen Leistungen bei Chelsea. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.»

Die Olympiasiegerin von 2016 verdeutlichte, dass «viel Einsatzzeit bei Chelsea zu bekommen» derzeit für die oberste Priorität habe, um «wieder in absolute Topform zu kommen. Wir haben im März viele wichtige Spiele und wir wollen am Ende der Saison Titel in den Händen halten», sagte Leupolz, die seit Ende Januar wieder spielt.

Leupolz hatte im vergangenen März ihre Schwangerschaft bekannt gegeben, wegen der sie auch die EM in ihrer Wahlheimat England verpasste. Im Oktober kam ihr erstes Kind auf die Welt. Kürzlich hatte die 75-malige Nationalspielerin ihren Vertrag bei Chelsea bis 2026 verlängert. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagte zuletzt, dass sie auf längere Einsätze von Leupolz beim englischen Meister hoffe. Sie wolle sich im März vor Ort auch selbst von den Leistungen von Leupolz überzeugen.