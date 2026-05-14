Entscheidet der Video-Schiedsrichter über das Titelrennen in der schottischen Fußball-Meisterschaft? Nach einem umstrittenen Handelfmeter könnte Celtic Glasgow am Ende doch noch jubeln.

Glasgow (dpa) - Ein umstrittener Eingriff des Video-Schiedsrichters bringt Außenseiter Heart of Midlothian womöglich um die erste schottische Fußball-Meisterschaft seit 66 Jahren. Durch den verwandelten Handelfmeter in der neunten Minute der Nachspielzeit kam Titelrivale Celtic Glasgow noch zu einem glücklichen 3:2 beim FC Motherwell. Damit liegt der Titelverteidiger vor dem direkten Duell mit den Hearts beim Saisonfinale am Samstag nur einen statt drei Zähler im Hintertreffen.

Entsprechend groß war der Ärger bei den Hearts. «Ich finde es widerlich. Für mich ist es kein Elfmeter», sagte Trainer Derek McInnes vom Traditionsclub aus Edinburgh, nachdem er die Bilder aus Motherwell gesehen hatte.

Handspiel oder nicht?

Was war passiert? Nach einem weiten Einwurf stieg Motherwells Sam Nicholson im Zweikampf mit US-Verteidiger Auston Trusty zum Kopfball hoch. Scheinbar wurde der Ball per Kopf geklärt. In den Videobildern ist aber Nicholsons Hand vor dem Kopf zu sehen, mit der er vermutlich den Ball berührte. Allerdings wurde dessen Arm durch Trustys Schulter auch nach oben geschoben.

Wäre das Spiel 2:2 ausgegangen, hätten sich die Hearts am letzten Spieltag eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied in Glasgow leisten können. Nun dürfen sie nicht verlieren, sonst ist der erste Meistertitel seit 1960 futsch. «Wir haben alle gegen uns. Wir müssen uns klarmachen, dass wir gegen alle Widerstände ankämpfen müssen», sagte McInnes vor dem Showdown im Celtic Park.