Fußball Wichtiges WM-Zeichen: Neuer trainiert wieder im Tor

WM-Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft
Manuel Neuer hat wieder ein volles Torwarttraining absolviert.

Knapp zwei Wochen vor dem WM-Auftakt der DFB-Auswahl ist Manuel Neuer zurück im Tor - vorerst aber nur im Training. Sein Comeback in der Nationalmannschaft rückt näher.

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Rekord-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat einen Tag vor dem Abflug der DFB-Auswahl in die USA ein wichtiges Signal gesendet. Der 40-Jährige absolvierte auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes erstmals wieder intensive Läufe und spezifische Torwartübungen. Beim lockeren Trainingsspiel der DFB-Reservisten gegen Finnland stand der 40-Jährige allerdings nicht im Tor.

Neuer hatte sich im letzten Bundesligaspiel mit dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln (5:1) am 16. Mai eine Wadenhärtung zugezogen. Wegen der Blessur konnte der Routinier weder im Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart (3:0) noch beim vorletzten WM-Test der Nationalmannschaft gegen die Finnen (4:0) am Sonntagabend in Mainz mitwirken.

Neuer-Comeback in Chicago?

Nach der neuesten Entwicklung zeichnet sich ab, dass Neuer am Samstag (20.30 Uhr/RTL) bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago zwei Jahre nach seinem Rücktritt mit dem 125. Länderspiel sein Comeback im DFB-Tor geben kann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon vor dem Finnland-Spiel von guten Fortschritten bei Neuers Genesung berichtet. Nagelsmann hatte den Bayern-Keeper auf den letzten Drücker doch wieder zur Nummer eins erklärt. Der Hoffenheimer Oliver Baumann, der am Dienstag im Flieger seinen 36. Geburtstag feiert, wurde dafür zur Nummer zwei zurückgestuft.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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