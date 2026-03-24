Fußball Wettskandal erschüttert tschechischen Fußball

Fußball-Spielmanipulationen in Tschechien
Der tschechische Fußballverband um Präsident David Trunda (r) gibt Details zum Skandal bei einer Pressekonferenz bekannt.

Drei Jahre lang ermittelte die Polizei in Tschechien zu Spielmanipulation und Wettbetrug. Jetzt fanden Razzien statt. Der Fußballverband reagiert mit einer Sondersitzung.

Prag (dpa) - Die tschechische Polizei hat wegen möglicher Korruption im Fußball eine großangelegte Razzia durchgeführt. Mehrere Dutzend Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft mit. Demnach würden Hausdurchsuchungen an verschiedenen Orten sowie Verhöre der Verdächtigen stattfinden. Es gehe um den Verdacht der Spielmanipulation und des Wettbetrugs.

Fußballverband kooperiert mit Ermittlern

Weitere Informationen könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden, hieß es. Zuerst hatte das Nachrichtenportal «iSport.cz» über den Fall berichtet. Es sprach von der «größten Polizeirazzia in der Geschichte des tschechischen Fußballs». Der Fußballverband FACR berief eine außerordentliche Sitzung seines Vorstands ein.

Man arbeite von Anfang an mit den Ermittlungsbehörden zusammen, erklärte anschließend Verbandschef David Trunda. Die Ethikkommission habe 47 Disziplinarverfahren eingeleitet. «Ich tue alles, damit die Wettmafia aus dem Umfeld des tschechischen Sports verschwindet», betonte Trunda. Der Verband FACR vertritt rund 250.000 Sportler aus etwa 3500 Vereinen in Tschechien.

Alle Ligen betroffen

In den Fall seien mehr als 40 Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter und Vereinsvertreter verwickelt - von der vierten bis zur ersten Liga, berichtete «iSport.cz». Auch Nachwuchs-Wettbewerbe seien betroffen. Der Aktion seien dreijährige Ermittlungen vorausgegangen, die auch in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt seien. Es gehe um verdächtige Spiele im Zeitraum seit dem Jahr 2023.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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