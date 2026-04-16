Real Madrid scheitert in der Champions League bereits im Viertelfinale am FC Bayern. In der Heimat gehen die Medien mit dem Rekordgewinner einigermaßen milde um - anders als mit dem Schiri.

München (dpa) - Nach Bayern Münchens Viertelfinalsieg in der Champions League gegen Real Madrid verzichtet die spanische Presse auf die ganz scharfe Kritik an den Königlichen. Schiedsrichter Slavko Vinčić aus Slowenien wird nach dem 4:3 der Bayern im Rückspiel (Hinspiel: 2:1) wegen seiner Gelb-Roten Karte für Eduardo Camavinga beim Stand von 3:2 für Real deutlich schärfer angegangen.

«AS»

«Ehrenvoller Abschied in München. In der Allianz Arena trieben sie die Deutschen in einem heldenhaften Spiel an ihre Grenzen, mit einem nie dagewesenen Maß an Aufopferung - und das nach einem Platzverweis für Camavinga, der einer Beschwerde bedarf. Eine willkürliche Entscheidung von Vinčić, kurioserweise Landsmann von Ceferin, die wohl ein wunderschönes Duell entschied, in dem Real Madrid dreimal in Führung lag. Das weiße Team wird mit der Bitterkeit zurückbleiben, nicht das ganze Jahr über so stark gewesen zu sein wie in München.»

«Sport»

«Bayern München lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und nimmt ihnen ihren Mythos. (...) Eine Niederlage ohne jeglichen Mythos, in der Luis Díaz öffentlich ein Real Madrid verurteilte, das nach dem Platzverweis von Camavinga nur noch zu zehnt spielte – ein treffendes Spiegelbild einer Saison voller Fehler. Olise vollendete das Werk.»

«Marca»

«Welch eine Ungerechtigkeit! (...) Real Madrid verabschiedet sich mit Würde.

Die Königlichen gehen mit 3:2 in Führung und halten bis zur 89. Minute gegen Bayern mit, nachdem Vinčić nach einem kindischen Foul Camavinga lächerlicherweise vom Platz stellt. Ein Doppelpack von Arda, ein Tor von Mbappé und ein würdiger Abschluss eines enttäuschenden Jahres.»

«El Mundo»

«Der Stolz in München konnte die Niederlage nicht verhindern, die Real Madrid ein titelloses Jahr beschert. Der umstrittene Platzverweis von Camavinga war ausschlaggebend dafür, dass Arbeloas Mannschaft mit 3:4 gegen die Bayern verlor, die im Halbfinale auf PSG treffen werden.»

«ABC»

«Camavinga, der dümmste Platzverweis im denkbar ungünstigsten Moment.

Der Franzose ließ sein Team mit zehn Mann zurück, als alles auf eine Verlängerung hindeutete.»