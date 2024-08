Das erste Bayern-Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany steht morgen an. Neun Tage später legen die Münchner in der Bundesliga los. Vorher gibt es einen weiteren Test - und ein Wiedersehen.

München (dpa) - Der FC Bayern München bestreitet vor dem Bundesliga-Start ein weiteres Testspiel. Am kommenden Dienstag (11.30 Uhr) wird Grasshopper Club Zürich am FC Bayern Campus zu Gast sein. «Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Grasshopper Club Zürich so kurzfristig zugesagt hat, weil sie sich bereits im Ligabetrieb befinden. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Testspiel umsetzen können und haben uns in diesem Zusammenhang auch über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht», sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund laut Mitteilung.

In den bisherigen fünf Spielen in der Saisonvorbereitung gab es vier Bayern-Siege - unter anderem zwei gegen Tottenham Hotspur - sowie ein mageres 1:1 gegen den 1. FC Düren. An diesem Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) steht in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm das erste Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany an. In der Fußball-Bundesliga legen die Münchner neun Tage später beim VfL Wolfsburg los. Das erste Heimspiel steht für den entthronten deutschen Serienmeister am 1. September gegen den SC Freiburg an.

Wiedersehen mit gebürtigem Münchner

«Wir freuen uns, gegen den FC Bayern München zu testen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, gegen eine der besten Mannschaften der Welt anzutreten und unseren Spielern die Chance zu geben, sich individuell zu messen», sagte Stephan Schwarz, Sportdirektor des Grasshopper Club Zürich.

Das Spiel ist auch ein Wiedersehen mit dem gebürtigen Münchner Benno Schmitz, der in der Jugend die Schuhe für den FC Bayern schnürte. Von 2001 bis zu seinem Wechsel nach Salzburg 2014 spielte der heute 29-Jährige im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters. Der Außenverteidiger absolvierte insgesamt 132 Bundesliga-Spiele in Deutschland und lief für den 1. FC Köln sowie für RB Leipzig auf.