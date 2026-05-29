Fußball Wegen Hochzeit: US-Kicker schwänzt WM-Training

Brenden Aaronson
US-Nationalspieler Brenden Aaronson hat kurz vor der WM geheiratet. (Archivbild)

WM-Gastgeber USA befindet sich mitten in der Vorbereitung auf das XXL-Turnier. Ein ehemaliger Bundesligaprofi verlässt vorübergehend das Trainingscamp - aus gutem Grund.

Fayetteville (dpa) - Brenden Aaronson hat kurz vor der WM das Training der US-Fußballer geschwänzt - muss dafür aber keine Bestrafung fürchten. Der 25-Jährige vom englischen Premier-League-Club Leeds United durfte der Übungseinheit der US-Boys im Trainingslager in Fayetteville (Bundesstaat Georgia) fernbleiben, um seine langjährige Freundin Milana D’Ambra zu heiraten.

Aaronson, der in der Saison 2023/24 auf Leihbasis für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga kickte, wird nach dem privaten Highlight am Samstag im US-Camp zurückerwartet.

Für ihn ist es bereits die zweite Weltmeisterschaft nach 2022. Der Mittelfeldspieler ist der ältere Bruder von Paxten Aaronson (22), der von 2023 bis 2025 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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