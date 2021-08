London (dpa) - Im Fußball geht es manchmal schnell. Am Samstag verkündete der Franzose Moussa Sissoko seinen Wechsel von Tottenham Hotspur zum Premier-League-Aufsteiger FC Watford.

Schon am Sonntag bestritt der Mittelfeldspieler mit Watford ein Auswärtsspiel bei seinem Ex-Club Tottenham. Das sorgte für ein Kuriosum: Auf dem Zettel mit der Spieltagsaufstellung wurde Sissoko zwar korrekt in der Startelf von Watford gelistet. In Tottenhams Stadionprogrammheft stand der 32-Jährige hingegen noch im Kader der Spurs.

Der FC Watford wies auf seinem Twitter-Account mit zwei Fotos auf den Fehler hin. Ein Fan des Clubs kommentierte das süffisant: „Seid ihr sicher, dass ihr die Bezahlung abgeschlossen habt?“