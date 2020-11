Ingolstadt (dpa) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nimmt für das EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland einige Veränderungen in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft vor.

Im Vergleich zum 3:0 in Montenegro im September setzt die Trainerin in Ingolstadt (16.00 Uhr/ZDF) auf sieben neue Kräfte. Unter anderem im Tor hat Voss-Tecklenburg einen Wechsel vorgenommen: Merle Frohms spielt diesmal von Beginn an, in Montenegro hatte Laura Benkarth begonnen.

Die deutschen Fußballerinnen sind nach sechs Siegen aus sechs Spielen bereits für die EM 2022 qualifiziert. Voss-Tecklenburg und ihr Team wollen nun die makellose Bilanz in den verbleibenden beiden Spielen wahren.

© dpa-infocom, dpa:201127-99-488951/2