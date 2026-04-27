Luka Modric hat sich nach einem Zusammenprall in der Serie A das Jochbein gebrochen. Der Milan-Profi muss nun operiert werden - und das nur wenige Wochen vor Beginn der WM.

Mailand (dpa) - Nach einem heftigen Zusammenprall in einer Serie-A-Partie hat sich Mittelfeld-Altmeister Luka Modric von AC Mailand einen Jochbeinbruch zugezogen. Der 40 Jahre alte Kroate werde in den kommenden Stunden operiert, zitierten italienische Medien aus einer Stellungnahme der Rossoneri. Modric prallte am Sonntagabend mit Manuel Locatelli von Juventus Turin zusammen und verletzte sich dabei.

Nach dem Zwischenfall wurde Modric in der 80. Minute ausgewechselt. Untersuchungen hätten nun ergeben, dass eine Fraktur des linken Jochbeins vorliegt, die einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Modric steht seit vergangenem Sommer für Milan auf dem Platz, er unterschrieb dort einen Einjahresvertrag mit der Option auf Verlängerung bis Mitte 2027. Zuvor spielte der sechsmalige Champions-League-Sieger aus Kroatien bei Real Madrid.

Spielt Modric mit Gesichtsmaske?

Die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtete, der Einsatz einer herkömmlichen Gesichtsmaske sei angesichts der Art der Verletzung denkbar. Für Prognosen sei es aber noch zu früh.

In Heimatland von Modric dürfte mit Blick auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft der Genesungsverlauf genaustens verfolgt werden. Kroatien trifft bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko in der Vorrunde auf England, Panama und Ghana. Die Kroaten waren 2018 Vizeweltmeister und 2022 WM-Dritter.