Rituale und Abläufe sind wichtig. Darauf achtet der Bundestrainer auch vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Die Nationalspieler haben einen genauen Zeitplan.

Dortmund (dpa) - Julian Nagelsmann hält vor dem ersten K.o.-Spiel bei der Fußball-EM an den gewohnten Abläufen vor dem Anpfiff fest. Für das Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund gibt es einen genau festgelegten Zeitplan im Hotel der Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund.

Die Nationalspieler müssen gefrühstückt haben.

- am Vormittag: Besprechung der Standardsituationen, erstmals kann es auch um die Abläufe für ein mögliches Elfmeterschießen gehen, danach körperliche Aktivierung, also leichtes Training, das sogenannte erste Anschwitzen

Mittagessen





freie Zeit für individuelle Konzentrationsphasen oder auch ein Nickerchen





Pre-Match-Meal, ein vorgezogenes leichtes Abendessen, die Kraftspeicher werden aufgefüllt

Team-Besprechung

Abfahrt ins Stadion