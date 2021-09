Berlin (dpa) - Nach dem erfolgreichen Start in die Europa League hat die AS Monaco mit Coach Nico Kovac in der französischen Ligue 1 ihren zweiten Saisonsieg gefeiert.

Mit Keeper Alexander Nübel und Fußball-Nationalspieler Kevin Volland in der Startelf setzte sich Monaco am 7. Spieltag zu Hause gegen AS St. Etienne mit 3:1 (1:1) durch.

Der Ex-Leverkusener Volland markierte in der 28. Minute mit einem strammen Schuss aus leicht spitzem Winkel die Führung. Nur sechs Minuten später sah Gästetorhüter Etienne Green nach einem groben Foul gegen Monacos Stürmer Myron Boadu die Rote Karte. Doch trotz Unterzahl glich St. Etienne durch Denis Bouanga (41.) aus.

Nach dem Wiederanpfiff brachte dann Kapitän Ben Yedder (60.) mit einem verwandelten Handelfmeter die Hausherren wieder in Front, ehe er in der 85. Minute nach Vorarbeit von Volland mit einem Volleyschuss für die Entscheidung sorgte.

Stade Rennes feierte einen 6:0 (2:0)-Heimsieg gegen Clermont Foot. Meister OSC Lille besiegte bei seinem zweiten Heimerfolg Stade Reims mit 2:1 (2:0).