Vinicius Junior von Real Madrid ist erneut Opfer rassistischer Sprüche geworden. Bei der 0:1-Niederlage beim RCD Mallorca wurde der Stürmer von Fans des Heimteams beleidigt, wie die spanische Liga am Montag mitteilte.

Madrid (dpa) - «LaLiga setzt alle ihr zur Verfügung stehenden technischen Mittel ein und arbeitet mit dem Heimclub zusammen, um die Verantwortlichen zu ermitteln und entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten», hieß es. Erstmals werden die Fans aufgerufen, mit Hinweisen an eine neu eingerichtete E-Mail-Adresse bei der Identifizierung zu helfen.

Neben der Empörung wegen der rassistischen Ausfälle wird in Spanien allerdings auch Vinicius zunehmend von Gegenspielern und von Trainern anderer Mannschaften der Primera División kritisiert und unter anderem der ständigen Provokation beschuldigt. Dieses Mal war es unter anderem Mallorca-Trainer Javier Aguirre.

Kritik vom Gegner

«Ich habe gesehen, wie Vinicius gelbe Karten fordert, wie er tanzt, wie er die Zunge rausstreckt, wie er mit den Fans spricht (...) Natürlich möchte ich nicht, dass meine Spieler so etwas tun, und ich möchte auch nicht, dass meine Gegner so etwas tun. Ich empfinde das als respektlos», erklärte der Mexikaner, der gleichzeitig auch betonte, er rechtfertige keine Attacken.

Real-Coach Carlo Ancelotti nahm unterdessen seinen Spieler in Schutz. «Ich denke, man muss den Fokus ändern. Vinicius ist nicht an allem, was passiert, schuld». Der 22-Jährige wolle nur Fußball spielen, versicherte der Italiener.