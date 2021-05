Florenz (dpa) - Fußball-Profi Vincenzo Grifo vom SC Freiburg nimmt nicht mit Italiens Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in diesem Sommer teil.

Der 28-Jährige gehört nicht zu dem 28-köpfigen Aufgebot für die nächste Vorbereitungsphase, das Nationaltrainer Roberto Mancini bekannt gab. Sechs Profis strich der Coach aus dem bisherigen Kader, dafür sind ab Dienstag Jorginho und Emerson vom Champions-League-Sieger FC Chelsea mit dabei. Bis zum 1. Juni muss Mancini sein Aufgebot noch auf 26 Spieler reduzieren.

Angeführt wird der Kader von den Abwehr-Routiniers Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci, dem zuletzt verletzten Mittelfeld-Star Marco Verratti von Paris Saint-Germain und dem früheren Dortmunder Ciro Immobile. Ebenfalls im Aufgebot stehen Keeper Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi von Paris Saint-Germain sowie die Offensivspieler Lorenzo Insigne und Federico Bernardeschi. Dazu kommen die Jungstars Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini und Federico Chiesa.

Die Auswahl versammelt sich am Montag in Rom und bereitet sich anschließend im nationalen Trainingszentrum in Florenz vor, wo die Azzurri auch während der EM ihr Quartier beziehen werden. Am Freitag steht ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien auf dem Programm, bevor am 11. Juni das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei in Rom folgt. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.

