Mit Eintracht Frankfurt gewann Oliver Glasner vor vier Jahren die Europa League. Nun kann er mit seinem englischen Club Crystal Palace schon wieder eine internationale Trophäe abräumen.

London (dpa) - Trainer Oliver Glasner greift nach der nächsten internationalen Trophäe und hat mit Crystal Palace das Endspiel der Conference League erreicht. Die Engländer gewannen nach dem 3:1-Hinspielerfolg am Abend auch das Rückspiel gegen Schachtjor Donezk mit 2:1 (1:1) und stehen als Finalteilnehmer für das Endspiel am 27. Mai in Leipzig fest.

In der EM-Arena in Sachsen bekommen es Glasner und seine Mannschaft mit Rayo Vallecano zu tun. Die Spanier setzten sich im Rückspiel mit 1:0 bei Racing Straßburg durch. Das Hinspiel hatte Vallecano mit 2:1 vor eigenem Publikum für sich entschieden.

Glasner gewann bereits den FA Cup

Für die Treffer der Londoner sorgten ein Eigentor von Pedro Henrique (25. Minute) und Ismaila Sarr (52.). Glasner könnte vier Jahre nach dem Europa-League-Titel mit Eintracht Frankfurt erneut einen internationalen Wettbewerb gewinnen. Der 51 Jahre alte Österreicher ist 2024 auf die britische Insel gewechselt und hat im vergangenen Jahr überraschend den FA Cup mit dem Club gewonnen.

Bei einem Titelgewinn in der Conference League geht es direkt in die Europa League. Über die Liga ist das nicht mehr möglich. Crystal Palace belegt in der Premier League derzeit Rang 15 mit 43 Punkten.