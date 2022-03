Trainer Daniel Kraus wird die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg nach der Saison verlassen und als Nachwuchs-Chef und Coach des U20-Teams zum Spitzenclub VfL Wolfsburg wechseln.

Wolfsburg (dpa) - Das gab der VfL bekannt. Der 37 Jahre alte Kraus unterschrieb in Wolfsburg einen ab dem 1. Juli gültigen Dreijahresvertrag.

Vor seinem Wechsel nach Freiburg 2019 trainierte er die Frauenteams des USV Jena und der SGS Essen. „Daniel Kraus arbeitet seit zehn Jahren in der Frauen-Bundesliga und hat bei all seinen Stationen bewiesen, dass er Spielerinnen in ihrer Entwicklung voranbringen kann“, sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann.