Der VfL Bochum hat die Zweitliga-Spitze übernommen. Fortuna Düsseldorf lauert schon auf Rang drei. Und der FC St. Pauli beendet seine Serie von 13 sieglosen Spielen mit einem turbulenten Sieg in Hannover.

Düsseldorf (dpa) - Mit dem fünften Heimsieg in Serie hat der VfL Bochum zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Revierelf bezwang im Duell der früheren Bundesligisten den 1. FC Nürnberg mit 3:1 (2:1) und schob sich mit 32 Punkten in der Tabelle zunächst vor den Hamburger SV (30), der am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück antritt, und Fortuna Düsseldorf (30) nach dem 3:0-Sieg beim FC Erzgebirge Aue. Auch Holstein Kiel (29) könnte mit einem hohen Sieg gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) noch die Spitze erklimmen.

Die Treffer für die Bochumer erzielten Robert Zulj (31. Minute) und Robert Tesche (77./83.) nach dem 0:1-Rückstand durch Manuel Schäffler. „Das war nicht glanzvoll, aber wir sind nach dem Rückstand gut zurückgekommen“, befand Doppeltorschütze Tesche.

Der neue Tabellendritte Fortuna Düsseldorf blieb auch im siebten Spiel in Serie unbesiegt und kam beim FC Erzgebirge Aue zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg. Mit Neuzugang Felix Klaus in der Startelf gewannen die Rheinländer durch Treffer von Dawid Kownacki (24.), Kenan Karaman (82.) und Thomas Pledl (89.). In den nächsten beiden Partien treffen die Düsseldorfer auf die direkten Konkurrenten Fürth und Hamburg.

Im dritten Samstagspiel beendet der FC St. Pauli seine Serie von 13 sieglosen Spielen. Die Kiezkicker gewannen durch die Treffer von Rodrigo Zalazar (2.), Guido Burgstaller (10.) und Igor Matanovic (90.+2), der in der Nachspielzeit das 3:2 erzielte, nachdem Hannover zunächst durch einen Doppelschlag von Genki Haraguchi (53./55.) den Ausgleich geschafft hatte.

Bereits am Freitagabend hatte die SpVgg Greuther Fürth den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. „Leider aus unserer Sicht nur ein 1:1, denn wir hätten den Sieg verdient gehabt. Ich bin nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte Fürths Trainer Stefan Leitl nach dem Remis gegen Paderborn. Tabellenschlusslicht Würzburger Kickers vergab beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig die Chance, näher an den Relegationsplatz heranzurücken.

