Mit Harry Kane will der FC Bayern im nächsten Quartal verlängern. Dann soll auch über die Zukunft von Manuel Neuer entschieden werden. Bei einem anderen Star kommen die Verhandlungen nicht voran.

München (dpa) - In den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung sind der FC Bayern München und Österreichs Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer bislang nicht vorangekommen. Die Vorstellungen des deutschen Rekordmeisters und des Defensivallrounders liegen zu weit auseinander.

«Wir würden gerne mit Konni verlängern. Gespräche gab es, momentan ruht es und das ist auch nicht schlimm», sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League bei Atalanta Bergamo.

Die Verhandlungen zwischen Laimer und dem FC Bayern ruhen laut Sportvorstand Eberl. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Es gebe keinen «Groll» und auch nichts «Böses», sagte Eberl. «Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Momentan nicht, aber ist auch nicht schlimm.» Mit Blick auf die Kaderkosten beim Rekordmeister soll die Gehaltsverbesserung nach Bayern-Wünschen nicht zu stark ausfallen.

Laimer, der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzt wird, spielt seit Sommer 2023 für den FC Bayern. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Am Ende der Vertragslaufzeit wäre der Österreicher 30 Jahre alt.

Trifft Laimer ein härterer Kurs?

Die Münchner hatten zuletzt signalisiert, in Verhandlungen stärker Grenzen setzen zu wollen. Der Vertragspoker mit dem Franzosen Dayot Upamecano hatte sich lange gezogen. Zwischenzeitlich hatten die Münchner das Angebot zurückgezogen, letztlich fanden die Verhandlungspartner trotzdem zueinander. Ob es bei Laimer ähnlich laufen könnte?

Zuletzt hatten die Münchner zudem erklärt, dass sie im zweiten Quartal dieses Jahres den Vertrag mit Stürmerstar Harry Kane vorzeitig über 2027 hinaus verlängern wollen. In diesem Zeitraum soll auch die Entscheidung über die Karrierefortsetzung von Manuel Neuer getroffen werden. Der Kapitän wird Ende des Monats 40 Jahre alt.

Das macht Eberl bei Laimer «happy»

Erst einmal zählt für den FC Bayern aber das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Das Rückspiel findet acht Tage später in der Allianz Arena statt. «Wir sind extrem happy, dass Konni da ist, dass er wieder gesund ist und er jetzt für die Spiele zur Verfügung steht», sagte Eberl über Laimer. In diesem Jahr hatte der Allrounder phasenweise wegen eines Muskelfaserrisses und Wadenproblemen pausieren müssen.