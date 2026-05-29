Nach dem Abschied von Ralf Kellermann übernimmt Vanessa Bernauer beim VfL Wolfsburg als Direktorin Frauenfußball. Die 38-Jährige ist keine Unbekannte bei den Grün-Weißen.

Wolfsburg (dpa) - Vizemeister VfL Wolfsburg hat die Nachfolge für Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann geregelt. Ex-Spielerin Vanessa Bernauer wird ab 1. Juli den Posten übernehmen, wie der VfL mitteilte. Die 38-Jährige erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2029. Im März war bekanntgeworden, dass der langjährige VfL-Macher Kellermann den Club nach dieser Saison verlässt und Sportdirektor bei Borussia Dortmund wird.

Bernauer kommt vom FC Zürich, wo sie seit ihrem Karriereende 2024 als Sportkoordinatorin für die Kaderplanung zuständig war. Von 2014 bis 2018 spielte sie bereits für die Wolfsburgerinnen und gewann in dieser Zeit viermal den DFB-Pokal sowie zweimal die deutsche Meisterschaft. Trainiert wurde sie damals auch von Kellermann sowie dem heutigen VfL-Trainer Stephan Lerch.

Geht nach Dortmund: Ralf Kellermann. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

Bernauer: Große Ehre, große Verpflichtung

«Ich bin sehr stolz, acht Jahre nach meinem Abschied als Spielerin zum VfL Wolfsburg zurückzukehren und als Direktorin Frauenfußball Verantwortung zu übernehmen», sagte die 92-malige Schweizer Nationalspielerin laut Mitteilung. «Für einen der erfolgreichsten Frauenfußball-Clubs Europas in dieser Funktion arbeiten zu dürfen, ist eine große Ehre, aber auch eine ebenso große Verpflichtung.»

Sie werde alles daransetzen, dass der VfL auch künftig international vertreten sein wird und «national um Titel mitspielen» könne. In Deutschland haben die Bayern-Fußballerinnen den Wolfsburgerinnen den Rang vorerst abgelaufen. Der VfL wartet seit 2022 auf seine achte Meisterschaft.