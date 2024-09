Der Argentinier Mauricio Pochettino soll die USA fit für die Heim-WM 2026 machen. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Das Team um den früheren BVB-Profi Pulisic ist seit vier Spielen sieglos.

Cincinnati (dpa) - Der frühere Chelsea-Coach Mauricio Pochettino ist offiziell neuer Fußball-Nationaltrainer der USA. Der 52-Jährige hat bis zur Heim-WM 2026, die die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada ausrichten, aber noch viel Arbeit vor sich. Unmittelbar nach der Beförderung des Argentiniers kam das US-Team am Dienstagabend (Ortszeit) in einem Testspiel nicht über ein 1:1 gegen Neuseeland hinaus. In dem Spiel stand noch Interimscoach Mikey Varas für die USA an der Seitenlinie.

«Wir müssen jetzt langsam den Schalter umlegen und auf ein anderes Level kommen», sagte der frühere Dortmunder Christian Pulisic. Der 25 Jahre alte Profi des AC Mailand hatte die USA in Cincinnati in Führung gebracht (69. Minute), doch Ben Waine vom englischen Drittligisten Mansfield Town glich für den Außenseiter kurz vor Schluss (89.) noch aus.

Ex-BVB-Profi Pulisic findet deutliche Worte

«Jeder hier ist für das verantwortlich und es fühlt sich gerade echt nicht gut an. Aber ich weiß, dass bessere Zeiten auf uns warten», sagte Pulisic nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie weiter.

Der US-Verband hatte erst rund eine halbe Stunde vor dem Spielbeginn bekanntgegeben, dass Pochettino offiziell auf den beurlaubten Gregg Berhalter folgt. Am Samstag hatten die USA 1:2 gegen Kanada verloren. Der frühere Trainer des FC Chelsea und von Paris Saint-Germain soll das Team nun in die nächsten Spiele im Oktober gegen Panama und Mexiko führen. «Jeder freut sich auf das neue Kapitel. Er bringt eine unfassbare Qualität mit», sagte Varas.