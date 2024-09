Luis Suárez gilt als einer der besten Stürmer seiner Generation. Zumindest in der Nationalmannschaft beendet der 37-Jährige nun seine Karriere. Am Freitag läuft er letztmals im Trikot der Celeste auf.

Montevideo (dpa) - Der uruguayische Stürmerstar Luis Suárez hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt. Sein letztes Spiel für die Celeste werde er am kommenden Freitag in der WM-Qualifikation gegen Paraguay bestreiten, sagte der Routinier bei einer Pressekonferenz in Montevideo. «Ich habe alles für die Nationalmannschaft gegeben», schilderte er mit tränenerstickter Stimme. «Aber ich bin 37 Jahre alt und die nächste Weltmeisterschaft ist noch weit weg.»

Suárez ist mit 69 Treffern der Rekordtorschütze der uruguayischen Nationalmannschaft und gilt als einer der besten Stürmer seiner Generation. Allerdings fiel er im Laufe seiner Karriere auch immer wieder durch unsportliches Verhalten auf. Um die Welt ging insbesondere eine Szene während der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als er den italienischen Verteidiger Giorgio Chiellini biss und daraufhin für neun Länderspiele gesperrt wurde.

Suárez spielte unter anderem für Ajax Amsterdam, den FC Liverpool und den FC Barcelona. Derzeit steht er bei Inter Miami unter Vertrag. Dort spielt er gemeinsam mit dem argentinischen Stürmerstar Lionel Messi, mit dem er auch privat eng befreundet ist.