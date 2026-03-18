Jonas Urbig wird wohl erstmals zur Fußball-Nationalmannschaft eingeladen. Der Torhüter äußert sich dazu nach dem 4:1 mit dem FC Bayern gegen Bergamo.

München (dpa) - Torwart Jonas Urbig hat nach dem Achtelfinal-Sieg mit dem FC Bayern in der Champions League gegen Atalanta Bergamo noch ein wenig ausweichend auf seine wohl erste Berufung in die Fußball-Nationalmannschaft reagiert. «Ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt», sagte der 22-Jährige angesprochen auf einen Anruf von Julian Nagelsmann.

Der Bundestrainer wird Urbig nach «Bild»-Informationen an diesem Donnerstag für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana Ende des Monats nominieren. «Also mir wurde es vorhin gesagt, kurz», berichtete Urbig beim Streamingdienst DAZN. «Ich habe aber, wie gesagt, noch nicht auf mein Handy geguckt.»

«Es war eine andere Woche als normal»

Der Stellvertreter von Kapitän Manuel Neuer konnte nach einer Gehirnerschütterung beim 6:1 vor einer Woche in Bergamo beim 4:1 am Mittwochabend wieder im Tor der Bayern stehen. «Es war eine andere Woche als normal. Ich musste nach der Gehirnerschütterung einen Schritt nach dem anderen gehen», sagte Urbig.

Als Torwart Nummer eins geht bei der Nationalmannschaft allerdings der Hoffenheimer Oliver Baumann ins WM-Jahr. Der 35-Jährige ist von Nagelsmann nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen als Turniertorwart in diesem Sommer vorgesehen.

Urbig könnte bei der Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA aber wertvolle Erfahrungen sammeln. Ihm könnte nicht nur beim FC Bayern als Nachfolger von Manuel Neuer, sondern auch in der DFB-Auswahl die Zukunft gehören.

Ballack: Urbig hat «große Qualitäten»

«Er hat große Qualitäten. Er steht hier beim FC Bayern vor einer großen Zukunft», sagte der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack als DAZN-Experte. Wer bei Bayern im Tor stehe, sei immer auch «in der Verlosung» beim DFB-Team.