Die Tür zum Viertelfinale steht für den FC Bayern sperrangelweit offen. Selbst wenn ein Königsklassen-Debütant im Tor stehen müsste, bestünde für Coach Kompany kein Grund zur Panik.

München (dpa) - Der mögliche Königsklassen-Debütant Leonard Prescott stand auf dem Trainingsplatz im Tor und parierte im leichten Regen die auf ihn zu fliegenden Bälle. In der Torwartgruppe des FC Bayern vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo war aber auch Jonas Urbig dabei. Und es sah weder zaghaft noch vorsichtig aus, wie sich der 22-Jährige nach seiner Gehirnerschütterung immer wieder auf den Rasen warf.

Noch erstaunlicher aber war, dass auch Manuel Neuer beim Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters mitmischte - und das nur anderthalb Wochen nach seinem zweiten Muskelfaserriss in der linken Wade.

Auch Neuer mischt beim Training mit

Das verzwickte Münchner Torwart-Rätsel wird sich aber womöglich erst am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) in der Allianz Arena endgültig auflösen. Urbig scheint nach seinem heftigen Kopf-Crash beim 6:1 in Bergamo vor einer Woche pünktlich fit zu werden. Ein Comeback von Kapitän Neuer war und ist nicht vorgesehen. Und Prescott? Der 16-Jährige steht für den Notfall parat.

Eigentlich müsste die verzwickte Torwart-Situation neben einer längeren Ausfallliste in München größere Sorgen vor einem K.o.-Spiel in Europas Königsklasse hervorrufen. Eigentlich! Trainer Vincent Kompany kann jedoch vor dem Rückspiel gegen Atalanta ziemlich gelassen bleiben. Denn der Fünf-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel in Italien ist ein komfortables Ruhepolster.

Kann er wieder ins Tor? Jonas Urbig vor seinem Kopf-Crash in Bergamo. (Achivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

«Die Tür zum Viertelfinale ist weit offen», sagte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen im Anschluss. Torjäger Harry Kane und seine Teamkollegen müssen in der Allianz Arena nur hindurchspazieren. Das dürfte auch ohne die gesperrten Leistungsträger Joshua Kimmich und Michael Olise sowie die beim Hinspiel verletzten Alphonso Davies und Jamal Musiala reine Formsache sein. Selbst mit der verrückten Torhütersituation.

Kann Jonas Urbig vor seinem Kopf-Crash in Bergamo wieder ins Tor. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Wer steht denn nun im Tor?

Urbig zog sich in Bergamo bei der letzten Spielaktion bei einem heftigen Kopf-Crash eine Gehirnerschütterung zu. Und beim 1:1 in Leverkusen verletzte sich dann auch noch kurz vor Schluss Sven Ulreich so schwer am Muskel, dass die erfahrene Nummer drei vorerst ausfällt. Verletzt ist außerdem noch die nominelle Nummer vier des Profiteams, Leon Klanac (19).

Hat die Genesungszeit für Urbig gereicht? Trainiert hatte der 22-Jährige schon am Montag wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Team, wie Videobilder des FC Bayern zeigten. Grünes Licht muss zum Abschluss eines speziellen Rückkehrprotokolls nach Kopfverletzungen aber der Münchner Teamarzt geben. Coach Kompany könnte trotzdem ein Risiko scheuen.

Dann wäre womöglich doch der 1,96 Meter große Jugend-Keeper Prescott an der Reihe. Schon in Bergamo und am Wochenende in Leverkusen war der in New York geborene Teenager dabei. Da saß er noch entspannt auf der Bank.

Riese Prescott gilt als großes Talent

Der Riese gilt als großes Talent, als ein spielender Torwart à la Neuer, der das Risiko liebt. Ein Prescott-Debüt im europäischen Rampenlicht würde dem Rückspiel einen speziellen Spannungseffekt geben, den es mit Urbig im Tor nicht hätte.

«Wir werden nicht Larifari spielen», versicherte Vorstandschef Dreesen gleich nach der Tor-Gala in Bergamo. Denn das könnte dieses Bayern-Team eh nicht. Schon gar nicht unter Kompany. «Ich weiß, wir haben schon einen sehr guten Schritt gemacht», sagte der Trainer: «Trotzdem möchte ich dieses Heimspiel zu Hause richtig seriös gewinnen.»

«Schöne Spiele» im Viertelfinale

Das programmierte Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City schiebt der Belgier in den Hintergrund. «Ich mache mir noch nicht so viele Gedanken. Wir müssen erst selbst noch in die nächste Runde. Und was kommt, das kommt. Wir wissen, dass es nichts Einfaches wird», sagte Kompany: «Wenn wir uns qualifizieren für das Viertelfinale, werden es schöne Spiele sein.»

Die 6:1-Torgala im Hinspiel verfolgte der angeschlagene Harry Kane auf der Ersatzbank. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Die 6:1-Torgala im Hinspiel verfolgte der angeschlagene Harry Kane auf der Ersatzbank. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Das Rückspiel gegen Bergamo ist ausnahmsweise ein Bayern-Spiel ohne viel Druck. Der in Italien herausragende Doppel-Torschütze Olise und auch Kapitän Kimmich holten sich beim Stand von 6:0 sogar jeweils clever die dritte Gelbe Karte ab, um im Viertelfinale wieder unvorbelastet dabei sein zu können.

Nationalspieler Musiala fehlte nach seiner Schmerzreaktion am operierten linken Fuß beim Training. Dafür ist Kane wieder ein Mann für die Startelf. In Bergamo musste der Torjäger nach einer Wadenprellung seinen Kollegen noch beim Toreschießen zuschauen.