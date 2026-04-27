Die Niederlande müssen bei der Weltmeisterschaft im Sommer auf ihren Offensivstar Xavi Simons verzichten. Der frühere Leipziger meldet sich selbst zu Wort.

London (dpa) - Mit einem emotionalen Beitrag bei Instagram hat Offensivstar Xavi Simons sein WM-Aus bestätigt. «Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genau so an», schrieb der niederländische Fußball-Nationalspieler. «Meine Saison ist jäh zu Ende gegangen, und ich versuche gerade, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, bin ich untröstlich. Nichts davon ergibt einen Sinn.»

Der frühere Leipziger hatte sich beim 1:0-Sieg mit Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers am Samstag schwer am Knie verletzt. «Alles, was ich wollte, war, für meine Mannschaft zu kämpfen, und nun wurde mir diese Möglichkeit genommen … zusammen mit der Weltmeisterschaft», schrieb Simons. «Die Chance, mein Land diesen Sommer zu vertreten … einfach weg.»

Schon mehr als 30 Länderspiele

Der 23-Jährige, der im Sommer von RB Leipzig zu den Spurs nach London gewechselt war, hat für die Niederlande bislang 34 Partien bestritten und dabei sechs Tore erzielt. «Ich werde diesen Weg nun gehen, geleitet vom Glauben, mit Kraft, mit Durchhaltevermögen und mit Zuversicht, während ich die Tage zähle, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann», schrieb er. Simons fehlt Tottenham auch im Endspurt im Abstiegskampf der Premier League.

Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada spielt die Niederlande in Gruppe F zunächst gegen Japan, Schweden und Tunesien.