Fußball Unfall mit Zug: Buffon trauert um Ex-Bundesliga-Torhüter

Alexander Manninger
Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Alexander Manninger ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Archivfoto)

Nach Alexander Manningers Tod erinnert Gianluigi Buffon mit bewegenden Worten an die gemeinsame Zeit bei Juventus. Er bewunderte den Ex-Augsburg-Torwart vor allem für sein Leben abseits des Platzes.

Wien (dpa) - Seinen Nachruf leitete die italienische Torhüterlegende mit den Worten «Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig» ein - und fand dann doch sehr bewegende: Gianluigi Buffon hat sich in einem Instagram-Beitrag voller Bewunderung vom tödlich verunglückten ehemaligen Bundesliga-Torwart Alexander Manninger verabschiedet. «Jede Träne wäre nur eine weitere wegen des Verlusts eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe», schrieb Buffon über seinen Ex-Teamkollegen von Juventus Turin.

Manninger war am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall mit einem Zug ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge war der 48-Jährige mit seinem Auto im Raum Salzburg aus bislang unklaren Gründen mit einer Lokalbahn kollidiert.

Buffon und Manninger wurden gemeinsam mit Juve Meister

Der österreichische Nationaltorwart (33 Einsätze) und Buffon gewannen in der Saison 2011/12 mit Juventus Turin gemeinsam die italienische Meisterschaft. Der Weltmeister von 2006 schätzte Manninger, der in seiner langen Karriere auch beim FC Arsenal, FC Liverpool und FC Augsburg unter Vertrag stand, vor allem auch für sein Leben abseits des Stadions.

Gianluigi Buffon
Gianluigi Buffon bewunderte seinen ehemaligen Teamkollegen. (Archivfoto)

«Du hast dich dafür entschieden, dich von der Sucht nach der Welt des Fußballs unabhängig zu halten und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: ein gesundes Leben in den Wäldern, Angeln, die Natur, die Familie», schrieb Buffon.

Buffons Erinnerung an Manningers verschmitztes Lächeln

In einer oft von Karrierismus und schnellem Geld geprägten Welt habe Manninger immer seine Freiheit verteidigt und eine aufrechte Haltung bewahrt - «mit dem Stolz dessen, der weiß, was er will», so Buffon. «Du hattest die Kraft, dich von all dem zu distanzieren und uns mit deinem verschmitzten Lächeln anzusehen, als wolltest du sagen: "Ihr seid alle verrückt, mich werdet ihr nie kriegen."»

Auch Manningers ehemaliger Torwartkollege beim FC Augsburg, Marvin Hitz, meldete sich bei Instagram zu Wort: «Vielen Dank für alles, Alex. Was du uns mitgegeben hast, bleibt für immer. Du wirst immer in unseren Erinnerungen bleiben. Ruhe in Frieden.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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