Fußball Unangemeldete Dopingkontrolle bei DFB-Team vor WM-Abreise

Antidoping-Kontrolle
Vor der WM werden bei den Mannschaften Dopingtests gemacht. (Archivbild)

Kurz vor der Abreise zur Fußball-WM wurden bei mehreren Nationalspielern Dopingtests vorgenommen. Auch ein anderer Gesundheitsnachweis ist Pflicht.

Herzogenaurach (dpa) - Wenige Tage vor der WM-Abreise der Nationalmannschaft in die USA hat die Nationale Anti Doping Agentur (Nada) die üblichen Dopingtests bei einigen DFB-Profis vorgenommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, erschienen die Kontrolleure am Donnerstagabend unangemeldet im Teamquartier in Herzogenaurach.

Bei vier Nationalspielern wurden Blut- und Urinproben genommen, bei sechs weiteren nur Urinproben. Die Kontrollen gehören zum Standardprogramm im Vorlauf von Weltmeisterschaften.

FIFA verlangt Masern-Schutz

Als Gesundheits-Check verlangt die FIFA zudem wie bei der Club-WM vor einem Jahr von allen Spielern und dem engeren Betreuerkreis den Nachweis einer Masernimpfung vor der Reise in die USA. Dieser wurde von den DFB-Teamärzten per Bluttest erbracht, wie der Verband bestätigte. Zuvor hatte die «Bild» über die WM-Auflage berichtet.

Die Nationalmannschaft reist am Dienstag von Frankfurt am Main aus nach Chicago. Dort findet am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA statt. Bis zum Samstag bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann das Team noch in Herzogenaurach auf das Testspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland vor.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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