Nach der Männer-EM ist vor der Frauen-EM. Im kommenden Jahr gastieren die Fußballerinnen in der Schweiz. Nun ist bekannt, wie tief die Fans dafür in die Tasche greifen müssen.

Basel (dpa) - Tickets für die Europameisterschaft 2025 der Fußballerinnen werden ab 1. Oktober im freien Verkauf angeboten. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA ein Jahr vor Turnierstart mit. Die Preise für das Turnier in der Schweiz liegen zwischen 25 Schweizer Franken (knapp 26 Euro) und 90 Schweizer Franken (93 Euro).

Insgesamt stehen den Fans über 720.000 Tickets zur Verfügung, die am Spieltag auch für die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise innerhalb der gesamten Schweiz gelten.

Eröffnet wird die EM am 2. Juli im Baseler St. Jakob-Park, der mit 37.500 Plätzen die größte Kapazität bietet. Auch das Finale am 27. Juli findet in Basel statt. Die weiteren sieben Austragungsorte sind Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sion und Thun.

Auslosung kurz vor Weihnachten

Die Auslosung der vier Gruppen mit je vier Teams findet am 16. Dezember statt. Titelverteidiger ist England, das bei der EM 2022 im Finale 2:1 gegen Rekord-Europameister Deutschland gewann. Das DFB-Team hat das Schweiz-Ticket nach vier Siegen in den bisherigen vier Qualifikationsspielen bereits gelöst.