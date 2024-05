Wie bei der EM 2021 und der WM 2022 dürfen die Trainer auch bei der EM 2024 bis zu 26 Spieler mitnehmen. Vorausgegangen war eine Debatte unter den Coaches. Bundestrainer Nagelsmann darf sich freuen.

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Kollegen dürfen für die Fußball-EM in diesem Jahr bis zu 26 Spieler in ihre Turnierkader berufen. Die Europäische Fußball-Union UEFA teilte mit, dass sie die maximale Größe der Aufgebote für das Turnier von 23 auf bis zu 26 Spieler pro Land erhöht. Bis zum 7. Juni müssen die Trainer der 24 EM-Teilnehmer ihre Turnierkader mit 23 bis 26 Akteuren an die UEFA melden.

Nagelsmann dürfte diese Entscheidung freuen, der Bundestrainer präferiert eigentlich einen 23-Mann-Kader. «Ich finde, dass man das offenhalten kann. Man kann ja eine maximale Anzahl von 26 benennen und jeder kann entscheiden, ob er weniger mitnimmt», sagte Nagelsmann zu der kürzlich unter den EM-Trainern geführten Diskussion zur Kadergröße.

Die Diskussion hatte der niederländische Coach Ronald Koeman nach dem 1:2 im Test gegen die DFB-Elf Ende März aufgebracht und sich für eine Kadergröße von 26 statt der bislang in den Turnierregeln festgeschriebenen 23 Akteure ausgesprochen. Bei der EM 2021 waren die Kader wegen der Corona-Pandemie auf 26 Spieler ausgeweitet worden, bei der WM 2022 in Katar waren die hohen Belastungen mitten in der Saison das Argument für mehr Turnierspieler gewesen.