Die deutsche U21 tut sich gegen Bulgarien schwerer als erwartet, erfüllt aber die Pflicht. Beim Sieg beweist Stuttgarts Woltemade erneut Nervenstärke. Ein Debüt gibt es auch.

Regensburg (dpa) - Die deutsche U21 hat sich als vorzeitiger Gruppensieger endgültig das EM-Ticket gesichert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo steht nach dem 2:1 (1:1) gegen Bulgarien bereits vor dem letzten Spiel am Dienstag in Polen als Nummer 1 seiner Qualifikationsgruppe fest. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hatte beim knappen Erfolg allerdings mehr Mühe als erwartet.

Nach der frühen Führung durch den Dortmunder Maximilian Beier (9. Minute) glich Bulgarien vor 8.586 Zuschauern im Regensburger Jahnstadion durch Nikola Iliew (37.) aus. Der Stuttgarter Nick Woltemade (66./Foulelfmeter) sorgte für die erlösenden Treffer. Die EM-Endrunde findet vom 11. bis zum 28. Juni 2025 in der Slowakei statt.

Beier als Mann der ersten Hälfte

Rückkehrer Beier, einer von drei neuen Spielern im Vergleich zu den Torfesten im September in der Startelf, übernahm vor der Pause die Hauptrolle. Der im September noch für die A-Nationalmannschaft nominierte BVB-Profi jubelte über seinen dritten Treffer für die U21. Nachdem ein Eckball des Gladbachers Rocco Reitz zunächst geklärt werden konnte, flankte dieser den Ball erneut vor das Tor. Dort stieg Beier am höchsten und köpfte in der sehr dominanten Anfangsphase mustergültig zur verdienten Führung ein.

Dem 2:0 kam der Frankfurter Ansgar Knauff, ebenfalls neu in der Anfangsformation, noch am nächsten. Sein satter Schuss flog aber knapp über das Tor.

Beier traf zur deutschen Führung. Foto: Daniel Löb/dpa

Vom anfänglichen Dauerdruck der DFB-Elf konnte sich Bulgarien befreien, allerdings schalteten die Gastgeber auch etwas zurück. Nachdem eine Kopfballchance von Martin Georgiew noch folgenlos blieb (30.), landete der Ball wenig später doch im deutschen Tor. Vorausgegangen war ein Pass von Beier, der statt des in dieser Szene zu passiven Kölner Kapitäns Eric Martel den Bulgaren Marin Petkow am deutschen Strafraum erreichte. Nutznießer war letztlich Iliew. In der Nachspielzeit rettete der für Jonas Urbig ins Tor zurückgekehrte Freiburger Noah Atubolu gegen Petkow sogar noch das 1:1.

Woltemade sicher vom Punkt

Ohne den im September mit fünf Toren in zwei Spielen so treffsicheren und verletzt fehlenden Dortmunder Karim Adeymi hatte die deutsche Mannschaft gegen einen klar stärkeren Gegner weniger Durchschlagskraft. Bei allen Bemühungen fehlten dem Team um Antreiber Reitz mitunter die Präzision und der letzte Punch.

Kurbelte das Spiel immer wieder an: Rocco Reitz (r). Foto: Daniel Löb/dpa

Martel (63.) und Nicolo Tresoldi von Hannover 96 (64.) fehlte jeweils per Kopf nicht viel zur erneuten Führung. Die besorgte dann der nervenstarke Woltemade mit seinem vierten U21-Treffer, nachdem zuvor Tresoldi gefoult worden war. In den letzten 20 Minuten durfte sich der 18-jährige Heidenheimer Paul Wanner über sein Debüt freuen.