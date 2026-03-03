Fußball TV-Job bei WM: Müller tippt bei Klopp auf kürzere Zündschnur

Thomas Müller
Thomas Müller wird bei der Fußball-WM als TV-Experte im Einsatz sein. (Archivfoto)

Bislang kennen sie sich eher als Gegner: Wenn Ex-Bayern-Star Thomas Müller und Kulttrainer Jürgen Klopp als TV-Experten diskutieren, könnte es lebhaft werden.

Berlin (dpa) - Beide sind Charakterköpfe des deutschen Fußballs, beide stehen für klare Worte und große Emotionen: Bei der Fußball-WM treffen Thomas Müller und Jürgen Klopp erstmals als TV-Experten aufeinander. «Ich bin gespannt und freue mich auch schon drauf, falls es mal unterschiedliche Ansichten geben wird. Ich bin gespannt, welche Zündschnur als erstes hochgeht», sagte Müller – und ergänzte verschmitzt grinsend: «Aber ich tippe auf deine, Kloppo.»

Der Ex-Trainer und der langjährige Bayern-Star standen sich in den vergangenen Jahren vornehmlich als Konkurrenten gegenüber. Mit Blick auf das gemeinsame Engagement bei MagentaTV sagte Müller: «Wir werden uns das erste Mal wirklich über den Weg laufen und mal ein paar intensivere Gespräche führen.» Dabei ist der 36-Jährige guter Dinge: «Grundsätzlich kommen wir als Typen natürlich schon gut zurecht.»

Müller vor Experten-Job: «Da werde ich nervös sein»

Vor der Experten-Tätigkeit hat Müller durchaus Respekt: «Das wird auch für mich eine neue Erfahrung sein, da werde ich nervös sein.» Der Weltmeister von 2014, der kürzlich mit den Vancouver Whitecaps in die neue MLS-Saison gestartet ist, setzt dabei auf eine Mischung aus Expertise, Schlagfertigkeit, Witz und Unterhaltung: «Da werden wir uns irgendwie eingrooven.»

MagentaTV zeigt alle 104 Spiele der diesjährigen Fußball-WM live, 44 davon exklusiv. Neben Müller und Klopp wird auch Mats Hummels als Experte im Einsatz sein.

