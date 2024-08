Im ersten Spiel mit Ex-Bundesligatrainer Uwe Rapolder an der Seitenlinie hat Oberligist TuS Mechtersheim ein gerechtes 2:2-(1:0) gegen Aufsteiger SC Idar-Oberstein erreicht.

Mechtersheim startete nervös, ging dann aber in Führung. Ein langer Ball landete am Sechzehner bei Dennis Arnst – und der Stürmer der Blauen überwand technisch stark SCI-Keeper Tobias Edinger zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit verhinderte ein Gästespieler auf der Torlinie das 2:0. Mechtersheim hatte jetzt seine stärkste Phase. Ein fragwürdiger Elfmeter verhalf Idar-Oberstein zum 1:1 (66.) durch Florian Zimmer. TuS-Schlussmann Maxime Klein hatte zuvor Florian Krüger beim Herauslaufen getroffen, wobei der Ball da längst Richtung Ortsmitte flog. „Was soll der Torwart machen? Sich in Luft auflösen?“, schimpfte Trainer-Fuchs Rapolder lautstark. Das Spiel danach offen. Marius Botiseru brachte den Gast in Führung (86.), doch Arnst glich mit einem herrlichen Schuss aus 25 Metern zum 2:1 aus (90.). „Wir mussten uns reinkämpfen, aber dann geht das in Ordnung“, zog Rapolder sein Fazit.