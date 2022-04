Die mehrmalige Welttorhüterin Hope Solo, die vor wenigen Tagen wegen mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden war, will sich zu «gegebener Zeit» zu dem Vorfall äußern.

Berlin (dpa) - Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Polizeireport berichtet hatte, soll die frühere Fußballerin am vergangenen Donnerstag in Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters ohnmächtig in ihrem Auto aufgefunden worden sein, während der Motor lief und ihre beiden Kinder auf dem Rücksitz saßen.

„Unsere Familie ist stark und von Liebe umgeben. Unsere Kinder sind stark, intelligent, glücklich und dynamisch, und wir sind jeden Tag präsent, um ihnen das bestmögliche Leben zu ermöglichen“, schrieb Solo auf Instagram. „In der Zwischenzeit genießen unsere Kinder die Sonne, essen Eis am Stiel und spielen auf unserem Grundstück.“ Das seien die Momente, auf die es wirklich ankomme. Solo fühle sich „gesegnet, diese Art von Liebe in meinem Leben zu haben“.

Den Angaben zufolge wurde die 40-Jährige wegen Fahrens trotz Fahruntüchtigkeit, Widerstandes gegen einen Polizeibeamten und Verletzung der Aufsichtspflicht vorübergehend festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 28. Juni soll sie sich dafür vor einem Gericht verantworten.

Laut dem Haftbefehl hatte ein Passant beobachtet, dass Solo mehr als eine Stunde lang bei laufendem Motor ohnmächtig hinter dem Steuer gesessen haben soll. Ein hinzugerufener Beamter habe demnach Alkoholgeruch bei ihr wahrgenommen. Die Ex-Weltmeisterin und dreimalige Olympiasiegerin soll anschließend einen Alkoholtest verweigert haben, woraufhin ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

