Trotz des enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar hat der dänische Fußball-Verband den Vertrag mit seinem Nationaltrainer Kasper Hjulmand verlängert.

Kopenhagen (dpa) - Der frühere Bundesliga-Coach von Mainz 05 unterschrieb einen neuen und bis zur Weltmeisterschaft 2026 gültigen Kontrakt, teilte die DBU mit.

«Kasper hat zusammen mit den Spielern fantastische Leistungen gebracht und großartige sportliche Ergebnisse erzielt», sagte Sportdirektor Peter Möller. Der frühere Nationalstürmer meinte damit vor allem die Europameisterschaft 2021, als die Dänen trotz des Zusammenbruchs ihres besten Spielers Christian Eriksen das Halbfinale erreichten.

Lob für engere Verzahnung

In Katar konnte die Mannschaft die hohen Erwartungen nicht mehr erfüllen und wurde in einer Vorrunden-Gruppe mit Frankreich, Australien und Tunesien nur Letzter. Der Verband gewichtete andere Verdienste von Hjulmand jedoch stärker als diesen sportlichen Rückschlag. So sei die A-Nationalmannschaft unter dem 51-Jährigen deutlich enger mit den Jugendnationalteams und den Club-Mannschaften des Landes verzahnt worden. Außerdem genieße sie eine «historisch große Unterstützung der gesamten dänischen Bevölkerung», wie es in der Mitteilung des Verbandes heißt.

Hjulmand war in der Saison 2014/15 Trainer in Mainz und übernahm 2020 das Nationalteam seines Landes. Seine nächsten sportlichen Ziele sind die EM 2024 in Deutschland sowie die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. «Mein Ziel war es, ganz Dänemark hinter dieser Mannschaft zu versammeln und zu inspirieren. Ich denke, das haben wir getan. Aber es darf hier nicht aufhören», sagte Hjulmand.