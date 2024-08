Das hat sich Cristiano Ronaldo anders vorgestellt. Trotz eines Treffers gibt es zum Saisonauftakt wenig zu bejubeln.

Riad (dpa) - Mit einem Tor, aber ohne Sieg ist Fußball-Star Cristiano Ronaldo in die neue Saison in Saudi-Arabien gestartet. Der 39-jährige Portugiese erzielte den 1:0-Führungstreffer beim wenig berauschenden 1:1 (1:0) von Al-Nassr gegen Al-Raed. In der vergangenen Saison hatte Ronaldo mit seinem Club, für den er seit Januar 2023 spielt, als Zweiter die Meisterschaft verpasst.

Am Mittwoch hatte Ronaldo mit dem Start seines eigenen YouTube-Kanal noch für Schlagzeilen gesorgt. Nur wenige Stunden nach der Ankündigung auf seinen Social-Media-Accounts durfte der Portugiese bereits mehrere Millionen Abonnenten verzeichnen.